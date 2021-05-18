В Самарской области открыли новое месторождение нефти

Компания "Самаранефтегаз" (дочернее предприятие НК "Роснефть") открыла новое нефтяное месторождение. Начальный извлекаемый запас нефти Армавирского по категории С1 - 0,75 млн тонн. Промышленный приток нефти на поисковой скважине этого месторождения составил 198 м куб./сут.

Армавирское месторождение расположено в Нефтегорском районе Самарской области в пределах Ново-Желябовского лицензионного участка, приобретенного в 2018 году с целью расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.

Один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022" - повышение эффективности восполнения запасов. "Самаранефтегаз" реализует программу геологоразведочных работ и активно участвует в аукционах на право пользования недрами с целью восполнения запасов углеводородов, расширения ресурсной базы и обеспечения устойчивой добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Так, в этом году акционерное общество по результатам аукционных торгов получило право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Восточно-Первомайском, Глебовском, Жариновском и Телегинском участках. Общая площадь приобретенных участков - более 430 км2. Они расположены рядом с действующими нефтегазовыми месторождениями "Самаранефтегаза" - на территории Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Волжского и Кинельского районов Самарской области.

Извлекаемые запасы нефти новых участков по категориям А, В1, В2 составляют более 1,5 млн тонн, ресурсы участков оцениваются более чем в 5,4 млн тонн. Для уточнения геологического строения и оптимизации размещения скважин на месторождениях запланированы сейсморазведочные 3D-работы. Освоение новых лицензионных участков планируется вести с помощью действующей инфраструктуры соседних месторождений, что позволит получить синергический эффект.