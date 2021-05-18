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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самарской области открыли новое месторождение нефти

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Самаранефтегаз" (дочернее предприятие НК "Роснефть") открыла новое нефтяное месторождение. Начальный извлекаемый запас нефти Армавирского по категории С1 - 0,75 млн тонн. Промышленный приток нефти на поисковой скважине этого месторождения составил 198 м куб./сут.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Армавирское месторождение расположено в Нефтегорском районе Самарской области в пределах Ново-Желябовского лицензионного участка, приобретенного в 2018 году с целью расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.

Один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022" - повышение эффективности восполнения запасов. "Самаранефтегаз" реализует программу геологоразведочных работ и активно участвует в аукционах на право пользования недрами с целью восполнения запасов углеводородов, расширения ресурсной базы и обеспечения устойчивой добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Так, в этом году акционерное общество по результатам аукционных торгов получило право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Восточно-Первомайском, Глебовском, Жариновском и Телегинском участках. Общая площадь приобретенных участков - более 430 км2. Они расположены рядом с действующими нефтегазовыми месторождениями "Самаранефтегаза" - на территории Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Волжского и Кинельского районов Самарской области.

Извлекаемые запасы нефти новых участков по категориям А, В1, В2 составляют более 1,5 млн тонн, ресурсы участков оцениваются более чем в 5,4 млн тонн. Для уточнения геологического строения и оптимизации размещения скважин на месторождениях запланированы сейсморазведочные 3D-работы. Освоение новых лицензионных участков планируется вести с помощью действующей инфраструктуры соседних месторождений, что позволит получить синергический эффект.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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