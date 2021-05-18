В Самаре пройдет форум для предпринимателей "Мой бизнес-63"

Ежегодное бизнес-событие весны - форум "Мой бизнес-63" - пройдет в Самаре с 26 по 29 мая. Уже традиционно он приурочен к Дню российского предпринимательства. Организатором события выступает областное министерство экономического развития и инвестиций. Форум состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес".

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат и формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты.

На форуме представители бизнес-сообщества смогут встретиться в очном формате на четырехдневном мероприятии и получить максимум информации и пользы от федеральных и региональных экспертов.

"В этом году форум пройдет в новом региональном центре "Мой бизнес", который мы открыли в конце апреля, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Современные, просторные и оборудованные помещения центра позволяют провести параллельно несколько секций. Мы разработали программу таким образом, чтобы учесть все запросы и интересы предпринимателей и самозанятых. В течение четырех дней участники смогут пообщаться с федеральными и региональными бизнес-экспертами, а также задать вопросы специалистам инфраструктуры поддержки предпринимательства".

Работа форума стартует 26 мая. В этот день состоится торжественное награждение предпринимателей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Центральным событием первого дня форума станет открытый диалог власти с молодыми предпринимателями. Диалог пройдет в гибридном онлайн-офлайн формате, участвовать в нем смогут представители всех муниципалитетов Самарской области. Участники обсудят опыт развития молодежных бизнес-проектов в современных условиях, поговорят о действующих программах поддержки начинающих предпринимателей.

Во второй половине дня начнется работа форума по отраслевым направлениям. В конференц-зале центра "Мой бизнес" состоится семинар "Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона", а также для всех желающих запланирована увлекательная экскурсия по Самаре "От купечества к предпринимательству".

Второй день форума посвящен трендам 2021 года в различных сферах предпринимательской деятельности. Участники смогут получить информацию о комплексной государственной поддержке бизнеса, пообщаться с федеральными и региональными спикерами на тему маркетинга и продаж, обсудить развитие сферы общепита, узнать о "продающих" маркетплейсах и многое другое. Вечером в сквере перед центром "Мой бизнес" состоится Open Space-лекторий "Я создаю будущее" - о том, как превратить хобби в бизнес. А с 19:00 все желающие смогут присоединиться к открытой тренировке "Ты можешь всё!" от проекта I LOVE SUPERSPORT.

Параллельно с основной программой в течение первого и второго дней форума в холле центра "Мой бизнес" состоится выставка сувениров самарских производителей, где желающие смогут приобрести яркие и интересные товары местных мастеров.

Третий день форума соберет на одной площадке самозанятых региона под единой концепцией "Сам себе предприниматель". Участники смогут посетить серию мастер-классов, посвященных развитию любимого дела: "Сторителлинг как инструмент продвижения", "Как упаковать образовательный курс", "Старт продаж на маркетплейсах. С чего начать", "Инстаграм, который выглядит дорого. Мастер-класс по мобильной фотографии".

В рамках четвертого, заключительного дня форума пройдет семинар-практикум "Информационное поле турпродктов: как создавать востребованные предложения для современных туристов" от федеральных экспертов.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно до 25 мая по ссылке.

Мероприятие пройдет в очном формате в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Количество участников ограничено вместимостью залов и требованиями Роспотребнадзора.