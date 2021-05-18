Суд продлил срок ареста Вячеславу Хомских до 19 августа

Во вторник, 18 мая, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Екатерины Волобуевой продлил срок содержания под стражей начальнику полиции городского УМВД Вячеславу Хомских на три месяца - до 19 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ) в отношении Хомских возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. он получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова в качестве взятки автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тыс. рублей.

Во время первого заседания по избранию меры пресечения огласили объяснение Сергея Гафурова, которое он дал в августе 2018 года. Лидер ОПС утверждал, что, кроме автомобиля, ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, в общей сложности около 20-22 млн рублей.

Сам Хомских вину отрицал. В итоге его все равно отправили под стражу. Потом срок его ареста продлевали. 18 мая Самарский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей до 19 августа.