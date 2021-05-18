Суд продлил срок ареста Вячеславу Хомских до 19 августа

Во вторник, 18 мая, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Екатерины Волобуевой продлил срок содержания под стражей начальнику полиции городского УМВД Вячеславу Хомских на три месяца - до 19 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ) в отношении Хомских возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. он получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова в качестве взятки автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тыс. рублей.
Во время первого заседания по избранию меры пресечения огласили объяснение Сергея Гафурова, которое он дал в августе 2018 года. Лидер ОПС утверждал, что, кроме автомобиля, ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, в общей сложности около 20-22 млн рублей.
Сам Хомских вину отрицал. В итоге его все равно отправили под стражу. Потом срок его ареста продлевали. 18 мая Самарский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей до 19 августа.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!