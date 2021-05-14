Самарский облсуд оставил Вячеслава Хомских под стражей до 19 мая

В пятницу, 14 мая, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу на продление содержания под стражей начальнику полиции УМВД России по Самаре Вячеславу Хомских до 19 мая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ) в отношении Хомских возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. он получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" стоимостью более 300 тыс. руб. (это считается крупным размером).

Во время заседания по избранию меры пресечения представитель следствия заявил о возможной причастности полицейского к коррупции. Также в суде огласили объяснение Сергея Гафурова, данное в августе 2018 года. В нем лидер ОПС говорил, что передал Вячеславу Хомских автомобиль "Нива". Кроме того, Гафуров пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности около 20-22 млн рублей. Хомских же якобы оказывал помощь преступникам — в отношении их людей правоохранители не проводили оперативных мероприятий.

Сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал, но его все равно отправили под стражу. Потом срок ареста продлевали.

13 апреля Самарский райсуд продлил содержание под стражей на месяц и пять суток — до 19 мая. Это постановление обжаловал адвокат.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, апелляционная инстанция изменила в постановлении Самарского районного суда некоторые формулировки, но оставила полковника Хомских под стражей до 19 мая.