Самарский облсуд оставил Вячеслава Хомских под стражей до 19 мая

В пятницу, 14 мая, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу на продление содержания под стражей начальнику полиции УМВД России по Самаре Вячеславу Хомских до 19 мая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ) в отношении Хомских возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. он получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" стоимостью более 300 тыс. руб. (это считается крупным размером).
Во время заседания по избранию меры пресечения представитель следствия заявил о возможной причастности полицейского к коррупции. Также в суде огласили объяснение Сергея Гафурова, данное в августе 2018 года. В нем лидер ОПС говорил, что передал Вячеславу Хомских автомобиль "Нива". Кроме того, Гафуров пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности около 20-22 млн рублей. Хомских же якобы оказывал помощь преступникам — в отношении их людей правоохранители не проводили оперативных мероприятий.
Сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал, но его все равно отправили под стражу. Потом срок ареста продлевали.
13 апреля Самарский райсуд продлил содержание под стражей на месяц и пять суток — до 19 мая. Это постановление обжаловал адвокат.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, апелляционная инстанция изменила в постановлении Самарского районного суда некоторые формулировки, но оставила полковника Хомских под стражей до 19 мая.
Последние комментарии
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!