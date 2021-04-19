Начальнику полиции Самары Вячеславу Хомских продлили арест

Самарский районный суд Самары под председательством судьи Анны Давыдовой продлил содержание под стражей начальнику полиции УМВД России по Самаре Вячеславу Хомских на месяц и пять суток — до 19 мая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении Хомских о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ) возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. Хомских получил от руководителя ОПС Законовские Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" стоимостью более 300 тыс. руб. (это считается крупным размером).

Во время заседания по избранию меры пресечения, представитель следствия заявил о возможной причастности офицера полиции к коррупции. Также огласили объяснение Сергея Гафурова, данное им в августе 2018 года. В объяснении сказано, что он передал Вячеславу Хомских "Ниву". Кроме того, лидер ОПС пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности около 20-22 млн рублей.

"За это время Хомских, со своей стороны, оказывал нам помощь в том, что в отношении наших людей сотрудники не проводили оперативных мероприятий", — говорилось в объяснении Гафурова.

Сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал. В итоге полицейского все же отправили под стражу. Позже арест продлили.