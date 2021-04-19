Начальнику полиции Самары Вячеславу Хомских продлили арест

Самарский районный суд Самары под председательством судьи Анны Давыдовой продлил содержание под стражей начальнику полиции УМВД России по Самаре Вячеславу Хомских на месяц и пять суток — до 19 мая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, уголовное дело в отношении Хомских о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ) возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. Хомских получил от руководителя ОПС Законовские Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" стоимостью более 300 тыс. руб. (это считается крупным размером).
Во время заседания по избранию меры пресечения, представитель следствия заявил о возможной причастности офицера полиции к коррупции. Также огласили объяснение Сергея Гафурова, данное им в августе 2018 года. В объяснении сказано, что он передал Вячеславу Хомских "Ниву". Кроме того, лидер ОПС пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности около 20-22 млн рублей.
"За это время Хомских, со своей стороны, оказывал нам помощь в том, что в отношении наших людей сотрудники не проводили оперативных мероприятий", — говорилось в объяснении Гафурова.
Сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал. В итоге полицейского все же отправили под стражу. Позже арест продлили.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.