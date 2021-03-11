Вячеславу Хомских снова избрали меру пресечения в виде ареста

В четверг, 11 марта, Самарский районный суд под председательством судьи Дмитрия Дерунова удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей начальнику полиции УМВД Самары Вячеславу Хомских, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что уголовное дело в отношении Хомских о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ) возбудили 19 ноября 2020 г., сейчас оно находится в производстве Второго отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в марте 2011 г. Вячеслав Хомских лично получил от одного из руководителей ОПС "Законовские" Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" стоимостью более 300 тыс. руб. (это считается крупным размером).

Также следствие предоставило суду материалы, где говорилось о возможной причастности офицера полиции к коррупции. Также огласили объяснение последнего лидера ОПС "Законовские" Сергея Гафурова, данное им в августе 2018 года. В объяснении Гафурова сказано, что он передал Вячеславу Хомских автомобиль "Нива". Кроме того, лидер ОПС пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности передал около 20-22 млн рублей.

"За это время Хомских, со своей стороны, оказывал нам помощь в том, что в отношении наших людей сотрудники не проводили оперативных мероприятий", - говорилось в объяснении Гафурова.

На процессе сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал и просил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В итоге суд отправил Вячеслава Хомских под стражу на два месяца - до 14 апреля.

Данное постановление было обжаловано, и 5 марта апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила его по процессуальным моментам и постановила вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сохранив Хомских меру пресечения в виде заключения под стражей на восемь дней - до 12 марта.

И, как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде Самарского района, сегодня следствие снова вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Вячеславу Хомских в виде заключения под стражей. Это ходатайство было удовлетворено. Срок содержания под стражей ему определен такой же — до 14 апреля.