Вадим Сипров: Послание Азарова отличается конкретностью и четкой постановкой задач

Политолог Вадим Сипров считает, что в тексте послания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутатам Самарской губернской думы и жителям области стоит выделить три характерных момента.
"Во-первых, послание по своему содержанию и расставленным акцентам гармонирует с актуальной федеральной политической повесткой, ключевые позиции которой были озвучены в ежегодном послании президента России Федеральному собранию. Прежде всего речь идет о социальной направленности обоих документов. Однако глава региона ушел от соблазна копирования положений федерального послания в части предложений по улучшению условий жизни в области и сфокусировался на местной проблематике. Таким образом, федеральная повестка приобрела четко выраженное региональное содержание", - поделился политолог.
Второй характерной чертой послания он назвал комплексный подход к задаче по формированию в регионе комфортной среды обитания.
"Вероятно, власть намерена сделать основными драйверами для решения этой задачи традиционно сильные в области сегменты - образование и здравоохранение. Например, Дмитрий Азаров отметил, что областное правительство подготовило программу комплексной модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2025 года. На ее реализацию выделено 7,5 млрд руб. из федерального бюджета. Программа предполагает модернизацию и строительство поликлиник, модернизацию и закупку медицинского оборудования, обновление транспортного парка лечебных учреждений. Также губернатор констатировал наличие кадровой проблемы в здравоохранении и образовании и предложил, пожалуй, самые действенные в настоящее время меры по стимулированию притока молодых специалистов в эти, прямо скажем, не самые высокодоходные для работников профессиональные сферы. Это и идея создать программу софинансирования ипотечных кредитов, и предложение частично компенсировать педагогам и врачам первоначальный взнос на покупку жилья, который необходим для получения ипотечного кредита. Глава региона напомнил, что подобные механизмы уже опробованы для закрепления в регионе IT-специалистов", - рассказал Вадим Сипров.
По его мнению, текст послания отличается конкретностью и четкой постановкой задач: "К примеру, Азаров поручил областному правительству подготовить документ по софинансированию ипотеки для медиков не позднее 1 августа. Также конкретно выглядят отчет и планы по модернизации социальной инфраструктуры Самарской области, фактически = о материальной базе для развития комфортной среды".
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!