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Губернатор Власть и политика

Вадим Сипров: Послание Азарова отличается конкретностью и четкой постановкой задач

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Политолог Вадим Сипров считает, что в тек­сте по­сла­ния гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти Дмит­рия Азарова де­пу­та­там Са­мар­ской гу­берн­ской думы и жи­те­лям об­ла­сти сто­ит вы­де­лить три ха­рак­тер­ных момен­та.

"Во-пер­вых, по­сла­ние по сво­е­му со­дер­жа­нию и рас­став­лен­ным ак­цен­там гар­мо­ни­ру­ет с актуальной федераль­ной по­ли­ти­че­ской по­вест­кой, клю­че­вые по­зи­ции ко­то­рой были озву­че­ны в еже­год­ном по­сла­нии прези­ден­та Рос­сии Фе­де­раль­но­му со­бра­нию. Пре­жде все­го речь идет о со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­сти обоих до­ку­мен­тов. Од­на­ко гла­ва ре­ги­о­на ушел от со­блаз­на ко­пи­ро­ва­ния по­ло­же­ний фе­де­раль­но­го послания в ча­сти пред­ло­же­ний по улуч­ше­нию усло­вий жиз­ни в об­ла­сти и сфо­ку­си­ро­вал­ся на мест­ной про­бле­ма­ти­ке. Та­ким об­ра­зом, фе­де­раль­ная по­вест­ка при­об­ре­ла чет­ко вы­ра­жен­ное ре­ги­о­наль­ное содержа­ние", - поделился политолог.

Вто­рой ха­рак­тер­ной чер­той по­сла­ния он назвал ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в регионе ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния.

"Ве­ро­ят­но, власть на­ме­ре­на сде­лать ос­нов­ны­ми драй­ве­ра­ми для ре­ше­ния этой за­да­чи тра­ди­ци­он­но силь­ные в об­ла­сти сег­мен­ты - об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. На­при­мер, Дмит­рий Аза­ров от­ме­тил, что об­ласт­ное пра­ви­тель­ство под­го­то­ви­ло про­грам­му ком­плекс­ной мо­дер­ни­за­ции пер­вич­но­го зве­на здравоохра­не­ния, рас­счи­тан­ную до 2025 года. На ее ре­а­ли­за­цию вы­де­ле­но 7,5 млрд руб­. из федерального бюдже­та. Про­грам­ма пред­по­ла­га­ет мо­дер­ни­за­цию и стро­и­тель­ство по­ли­кли­ник, модерниза­цию и за­куп­ку ме­ди­цин­ско­го обо­ру­до­ва­ния, об­нов­ле­ние транс­порт­но­го пар­ка ле­чеб­ных учрежде­ний. Та­к­же гу­бер­на­тор кон­ста­ти­ро­вал на­ли­чие кад­ро­вой про­бле­мы в здра­во­охра­не­нии и образова­нии и пред­ло­жил, по­жа­луй, самые дей­ствен­ные в на­сто­я­щее вре­мя меры по сти­му­ли­ро­ва­нию при­то­ка мо­ло­дых спе­ци­а­ли­стов в эти, пря­мо ска­жем, не са­мые вы­со­ко­до­ход­ные для ра­бот­ни­ков професси­о­наль­ные сфе­ры. Это и идея со­здать про­грам­му со­фи­нан­си­ро­ва­ния ипо­теч­ных кре­ди­тов, и пред­ло­же­ние ча­стич­но ком­пен­си­ро­вать пе­да­го­гам и вра­чам пер­во­на­чаль­ный взнос на по­куп­ку жи­лья, кото­рый необ­хо­дим для по­лу­че­ния ипо­теч­но­го кре­ди­та. Гла­ва ре­ги­о­на на­пом­нил, что по­доб­ные механизмы уже опро­бо­ва­ны для за­креп­ле­ния в ре­ги­оне IT-специали­стов", - рассказал Вадим Сипров.

По его мнению, текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач: "К при­ме­ру, Аза­ров по­ру­чил об­ласт­но­му пра­ви­тель­ству под­го­то­вить до­ку­мент по со­фи­нан­си­ро­ва­нию ипоте­ки для ме­ди­ков не позд­нее 1 ав­гу­ста. Та­к­же кон­крет­но вы­гля­дят от­чет и пла­ны по мо­дер­ни­за­ции соци­аль­ной инфраструктуры Са­мар­ской об­ла­сти, фак­ти­че­ски = о ма­те­ри­аль­ной базе для раз­ви­тия комфорт­ной среды".

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