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Губернатор Власть и политика

Владимир Гутенев: Депутатам и областному правительству предстоит обеспечить реализацию поставленных губернатором задач

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутат Государственной думы РФ Владимир Гутенев обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвестпривлекательности, что, в конечном счете, улучшает жизнь людей.

"Губернатор Самарской области, секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров в течение трех лет смог организовать системную работу правительства и заложить крепкий фундамент для дальнейшего развития региона", - заявил депутат Государственной думы от Самарской области Владимир Гутенев ("Единая Россия"), комментируя послание губернатора. Оно было озвучено во вторник, 18 мая.

"Социальная направленность, рационализм и прагматизм экономической политики - то обязательное условие, которое есть у нашего руководителя и которое поможет достичь намеченных целей. Цели высоки, а они и не могут быть маленькими. Если ребенок, начиная заниматься спортом, не мечтает стать олимпийским чемпионом, он им никогда не станет. А я считаю, что за три года достигнуты такие результаты, что мы уже находимся в "олимпийской сборной". Задача депутатского корпуса и команды Дмитрия Азарова в правительстве - обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в послании", - подчеркнул Владимир Гутенев.

Парламентарий отметил, что помнит то время, когда долги Самарской области достигали 70 миллиардов рублей, а целый ряд программ был приостановлен. Большие средства уходили на обслуживание долга, часть которого находилась в коммерческих банках.

"Наиболее удручающим было 65-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов РФ с учетом того, что кадровый, интеллектуальный, научный, производственный потенциал и в те годы был очень высок, но, к сожалению, не был раскрыт и упакован. Дмитрий Азаров за три года смог организовать системную работу правительства, которая позволила заложить крепкий фундамент для дальнейших успехов. К этим успехам я отнес бы кардинальное изменение инвестиционного климата. Мы одни из лучших в плане инвестиций в стране. Причем в большинстве случаев речь идет не об инвестициях государственных (хотя они тоже значительны), а именно о рамках государственно-частного партнерства", - подчеркнул Владимир Гутенев.

Все эти направления в экономической стратегии региона, по мнению парламентария, направлены на формирование достойных условий для жителей Самарской области. Речь идет об улучшении инфраструктуры, о развитии сельского хозяйства, оптимизации системы управления, цифровизации.
"Чтобы сохранить темпы развития региона, важно оставаться инвестиционно привлекательными. Для этого необходимо поддерживать те точки роста, которые уже есть. Это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего бизнеса, внимание к самозанятым", - сказал депутат.

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