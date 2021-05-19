Жара в Самарской области пойдет на спад, возможны грозы

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Во второй половине недели влияние казахстанского антициклона ослабеет. К Самарскому региону приблизятся фронтальные разделы из центральных районов ЕТР, и температурный фон немного понизится, сообщает Приволжское УГМС.