В регионе вновь перекрыт температурный максимум

Во вторник, 18 мая, на метеорологических станциях Самарской области зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха.

В Авангарде отмечен максимум - 34,7°С (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1955 г. - 33°С). В Большой Глушице столбик термометра поднялся до отметки в 34,6°С (32,7°С в 1955 г.).

Температура в Самаре на 18 мая - 33,1°С (1955 г. - 30,7°С), Тольятти - 34,2°С (29,6°С - 1953 и 1967 гг.).