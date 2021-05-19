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Футбол Спорт

"Крылья Советов" получили приз Fair Play

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПФК "Крылья Советов" получили приз Fair Play по итогам сезона ОЛИМП-ФНЛ 2020/21.

Самарский клуб набрал максимальное количество баллов по категориям, в которых определяется победитель: дисциплинарные санкции игрокам (желтые, красные карточки), спортивность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям матча, поведение официальных лиц команд, поведение болельщиков.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

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