ПФК "Крылья Советов" получили приз Fair Play по итогам сезона ОЛИМП-ФНЛ 2020/21.
Самарский клуб набрал максимальное количество баллов по категориям, в которых определяется победитель: дисциплинарные санкции игрокам (желтые, красные карточки), спортивность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям матча, поведение официальных лиц команд, поведение болельщиков.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))