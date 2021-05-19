В трех районах Самарской области введен карантин по бешенству

В Шенталинском, Похвистневском и Красноярском районах Самарской области введен карантин по бешенству.

Соответствующие постановления подписал 18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Шенталинском районе очагом признано личное подсобное хозяйство в деревне Карабикулово. В Похвистневском - с. Большая Ега, в Красноярском - с. Молгачи.

На территории запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта. Нельзя отлавливать диких животных, перемещать восприимчивых животных, снимать с них шкуры. Территория закрыта для посещения.

Карантин вводится на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного.