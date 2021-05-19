В "Мотомире" 29 мая состоится ретро-фестиваль

В субботу, 29 мая, в 11:00 в Музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" при участии международного военно-патриотического слета "Моторы войны" состоится ретро-фестиваль.
На мероприятии любой желающий сможет прокатиться по лесу на ретро-технике времен Второй мировой войны.
"Мотомир" приготовил два маршрута, пройти которые сможет не каждый современный внедорожник, но без труда одолеют мотоцикл и автомобиль Второй мировой войны.
В программу мероприятия входят обед на свежем воздухе и экскурсия по уникальному музею ретро-мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова".
Участие в мероприятии платное, билеты можно приобрести на сайте.
Музей находится по адресу г. Самара, п. Петра Дубрава, ул. Климова, 2б.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет