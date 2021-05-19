В "Мотомире" 29 мая состоится ретро-фестиваль

В субботу, 29 мая, в 11:00 в Музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" при участии международного военно-патриотического слета "Моторы войны" состоится ретро-фестиваль.

На мероприятии любой желающий сможет прокатиться по лесу на ретро-технике времен Второй мировой войны.

"Мотомир" приготовил два маршрута, пройти которые сможет не каждый современный внедорожник, но без труда одолеют мотоцикл и автомобиль Второй мировой войны.

В программу мероприятия входят обед на свежем воздухе и экскурсия по уникальному музею ретро-мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова".

Участие в мероприятии платное, билеты можно приобрести на сайте.

Музей находится по адресу г. Самара, п. Петра Дубрава, ул. Климова, 2б.