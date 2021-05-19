Группа банка "Открытие" в первом квартале 2021 года установила новые рекорды в инвестиционном бизнесе

"Открытие Брокер" и УК "Открытие" (входят в группу банка "Открытие") подвели итоги работы в первом квартале 2021 года. Несмотря на рекордные показатели первого квартала 2020 года, за аналогичный период в этом году "Открытие Брокер" привлек на 23% больше новых клиентов, а УК "Открытие" приумножила активы под управлением почти на 60%.
По итогам 2020 года портфель активов клиентов "Открытие Брокер" вырос до максимального значения за всю историю компании. Показатель на 76% превосходит результаты 2019 года.
На этом фоне, несмотря на эффект высокой базы, в первом квартале 2021 года компания улучшила бизнес-показатели - с января по март клиентами "Открытие Брокер" стало на 23% больше новых клиентов, чем в первом квартале предыдущего года. Количество активных клиентов также растет двузначными темпами - в первом квартале 2021 года их стало больше также на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате темпы роста клиентского портфеля за первые три месяца 2021 года были на 9% выше, чем на конец 2020 года, и на 63% выше, чем за первый квартал прошлого года.
По сравнению с I кварталом 2020 года на срочном рынке Московской биржи количество активных клиентов выросло на 7%, а объем сделок - на 15%. На фондовом и валютном рынках отмечен рост числа клиентов со сделками на 21% и на 41%, соответственно.
При этом список самых популярных среди инвесторов бумаг не изменился - Сбербанк, "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "префы" "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭК", "Норникель", "Газпром", "Полюс", "Яндекс" и "Магнит".
Продолжается активный рост интереса клиентов к иностранным акциям - количество сделок на Санкт-Петербургской бирже выросло в три раза по сравнению с первым кварталом 2020 года, а объем сделок - в 5,6 раза. Самыми популярными акциями стали Tesla, Boeing, Qualcomm, Exxon Mobil и Apple.
Активно растет число участников программы лояльности для инвесторов и трейдеров "O.InveStore!" За первый квартал 2021 года количество участников программы лояльности выросло на 14% и превысило 30000 человек.
Управляющая компания "Открытие" по итогам первого квартала 2021 года также превзошла результаты прошлого года, нарастив активы в портфелях паевых инвестиционных фондов и доверительном управлении. Совокупные активы физических и юридических лиц под управлением УК "Открытие" на 31.03.2021 превысили 324 млрд рублей, что на 59,22% больше, чем на аналогичную дату годом ранее.
Объем средств клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК "Открытие" превысил 25,8 млрд рублей, показав прирост 228,97% по отношению к показателям аналогичного отчетного периода в 2020 году. Количество клиентов физических лиц, разместивших средства в ПИФы под управлением компании, увеличилось на 139,23% и достигло 26265 человек. Также в течение года был создан БПИФ "Открытие - Всепогодный", объем активов которого составляет 253,31 млн рублей.
Существенно вырос и сегмент ЗПИФ. Год назад закрытых паевых инвестиционных фондов было два, а сейчас семь. Общий объем фондов вырос с 426,84 млн рублей до 6 607,71 млн рублей.
Совокупное количество клиентов - физических лиц УК "Открытие" на 31 марта 2021 года достигло 116809 человек, что почти на 25% больше, чем годом ранее. Число уникальных клиентов (ДУ/ИИС + ОПИФ) на 31 марта 2021 года составило 111428 человек, что на 21% больше, чем годом ранее.
"Сильные квартальные показатели - не предел нашего потенциала. Рост количества клиентов - один из главных показателей для инвестиционного бизнеса группы банка "Открытие", поскольку во главу угла мы ставим доверие клиентов-инвесторов. Мы видим свои стратегические преимущества, в том числе в обеспечении качественного аналитического сервиса - так, по итогам прошлого года более 90% наших рекомендаций принесли инвесторам прибыль. Это отличный показатель, который формирует имидж компании как надежного партнера для инвесторов. Финансовый рынок высококонкурентен, и сохранить поступательную динамику возможно только за счет повышения качества обслуживания и предложения новых продуктов и услуг в различных сегментах - именно на этом мы акцентируем внимание в своей дальнейшей работе", - говорит председатель совета директоров "Открытие Брокер" Константин Церазов.
АО "Открытие Брокер" - одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка "Открытие". Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объем операций на фондовом рынке в 2020 г. превысил 14 трлн рублей). "Открытие Брокер" обслуживает более 318000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надежности на уровне "ААА.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года. "Открытие Брокер" многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся семь открытых ПИФов, один БПИФ и семь закрытых ПИФов, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" - "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ).
Компания стала победителем в номинациях "Управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2019 г. и "Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов" за 2018 г. Активы под управлением на 31.03.2021 г. - 324 млрд рублей.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.