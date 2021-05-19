В Самаре работникам детских садов проиндексируют оклады

Работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений Самары с 1 июля проиндексируют оклады на 3,6%. Информация об этом содержится в проекте постановления, опубликованном на сайте горадминистрации.

В пояснительной записке к проекту постановления "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование организации предоставления образования в Самаре" (рассчитана на 2020-2025 гг.) прописано, что на это выделено 28,3 млн рублей из городской казны.

"Указанное повышение зарплаты связано с поэтапным выравниванием ее уровня у отдельных категорий работников, не включенных в дорожную карту по выполнению указа президента РФ от 7.05. 2012 г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - отмечается в документе.