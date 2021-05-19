Житель Новокуйбышевска четыре месяца обкрадывал сожительницу

В Новокуйбышевске Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в кражах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Летом 2020 г. у 37-летней женщины из квартиры пропали 15 ювелирных изделий и другое имущество, а также деньги с банковской карты. Общий ущерб превысил 105 тыс. рублей.
Полицейские по подозрению в преступлении задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина жил с потерпевшей и в течение четырех месяцев крал ее имущество. Ювелирные изделия он сдавал в ломбард или продавал случайным знакомым. Потерпевшая также разрешала ему пользоваться своим автомобилем, и сожитель похитил из него видеорегистратор и компрессор. Также возлюбленный воспользовался телефоном подруги, чтобы перевести ее деньги знакомому в счет своего долга.
Суд по совокупности преступлений назначил обвиняемому два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!