Житель Новокуйбышевска четыре месяца обкрадывал сожительницу

В Новокуйбышевске Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в кражах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Летом 2020 г. у 37-летней женщины из квартиры пропали 15 ювелирных изделий и другое имущество, а также деньги с банковской карты. Общий ущерб превысил 105 тыс. рублей.

Полицейские по подозрению в преступлении задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина жил с потерпевшей и в течение четырех месяцев крал ее имущество. Ювелирные изделия он сдавал в ломбард или продавал случайным знакомым. Потерпевшая также разрешала ему пользоваться своим автомобилем, и сожитель похитил из него видеорегистратор и компрессор. Также возлюбленный воспользовался телефоном подруги, чтобы перевести ее деньги знакомому в счет своего долга.

Суд по совокупности преступлений назначил обвиняемому два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.