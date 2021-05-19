Банк "Открытие": рубль мало реагирует на ослабление доллара

Курс доллара США на мировом рынке находится вблизи трехмесячного минимума - индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) в среду достиг отметки 89,85 пункта. Наблюдаемое ослабление американской валюты так или иначе связано с публикацией на прошлой неделе данных по динамике цен в США, которые свидетельствуют о рекордном с 2008 г. всплеске инфляции - до уровня 4,2% г/г по индексу CPI и 3,0 г/г - Core CPI. Ускорение роста цен было вызвано cочетанием временных факторов, среди которых можно упомянуть и эффект базы, беспрецедентно быстрый рост цен выше 10% м/м на подержанные автомобили, аренду авто- и авиабилеты, которые обусловили около половины месячного прироста цен. Кроме того, повлияла существенная фискальная поддержка населения до начала сентября. Несмотря на все это, рынки существенно переоценили ожидания в пользу ужесточения политики ФРС уже в скором будущем. Это негативно сказалось на большинстве рынков: фондовом, долговом, товарных - за исключением цен на энергоносители.
17 мая в этом вопросе была поставлена точка, когда один представитель ФРС - Роберт Каплан - отметил, что не ожидает роста ставок до конца года, а второй - Ричард Кларида - что недавние "разочаровывающие" отчеты с рынка труда свидетельствуют о том, что экономика не достигла той точки, когда можно уменьшить объемы выкупа госбумаг. Вновь окрепшие ожидания сохранения мягкой политики ФРС на фоне сильной фискальной поддержки привели к ослаблению доллара по индексу DXY, который в третий раз за 2021 г. находится ниже уровня 90 и приближается к минимальному с 2015 г. значению.
В то же время вряд ли стоит ожидать, что индекс доллара начнет обновлять антирекорды. Намного более высокие темпы вакцинации в экономике США помогут со значительным опережением по сравнению с экономикой ЕС перезапустить сектор услуг и отказаться от масштабной программы поддержки населения. Это должно привести к сокращению спроса на товарном рынке, включая импорт, и улучшить счет текущих операций, а возврат на траекторию устойчивого роста экономики и фокус на развитие инфраструктуры - привести к притоку капитала. Все это будет способствовать как минимум стабильности американской валюты, а с большей вероятностью - ее укреплению, как это уже наблюдалось в январе-марте.
Цены на нефть будут оставаться в коридоре 65-70 долл./барр.: снижение темпов распространения коронавируса в США и странах Европы дает основания для роста ожиданий оживления мобильности, однако вряд ли этот верхний порог будет преодолен. Страны ОПЕК+ обладают достаточными свободными мощностями добычи и в целом заинтересованы скорее в наращивании добычи, нежели в росте цен, который может привести к возобновлению роста добычи сланцевой нефти в США.
Рубль в целом незаметно реагирует на ослабление доллара: к лету фундаментальная поддержка национальной валюты со стороны сезонного улучшения счета текущих операций начинает слабеть, и курс рубля начинает в большей степени определяться локальными факторами (налоговым календарем, новостным фоном), а также притоком капитала. По этой причине бивалютная корзина в среду не реагирует существенным образом на ослабление доллара, оставшись вблизи уровня закрытия понедельника (около 81 руб.). Соответственно, обесценение доллара на мировом рынке рубль в равной степени "разложил" между укреплением на 0,23% к доллару и ослаблением на 0,25% к евро.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.