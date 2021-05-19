Сельчанин из Самарской области сжег машину бывшей возлюбленной

В Сергиевском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщает региональное ГУ МВД.
Возле дома в пос. Калиновый Ключ сгорела машина, принадлежавшая 30-летней местной жительнице. Экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог. Сумма ущерба составила 180 тыс. рублей.
Правоохранители установили личность поджигателя. Им оказался бывший возлюбленный потерпевшей - 58-летний житель с. Воротнее. Мужчина признал вину и рассказал, что мотивом преступления была личная неприязнь после расставания с потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!