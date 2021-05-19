Сельчанин из Самарской области сжег машину бывшей возлюбленной

В Сергиевском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщает региональное ГУ МВД.

Возле дома в пос. Калиновый Ключ сгорела машина, принадлежавшая 30-летней местной жительнице. Экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог. Сумма ущерба составила 180 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность поджигателя. Им оказался бывший возлюбленный потерпевшей - 58-летний житель с. Воротнее. Мужчина признал вину и рассказал, что мотивом преступления была личная неприязнь после расставания с потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").