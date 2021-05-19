Директора сельского КДЦ из Самарской области уволили в связи с утратой доверия

Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области при проверке обнаружила коррупционные нарушения в культурно-досуговом центре с. Подгорное.

По данным региональной прокуратуры, выяснилось, что директор центра фиктивно трудоустроила человека на должность культорганизатора, вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а начисленную зарплату забирала себе. Общая сумма похищенных средств составила 32 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения").

Прокуратура района внесла главе сельского поселения представление об устранении нарушений и потребовала уволить директора центра. 17 мая трудовой договор с женщиной прекращен в связи с утратой доверия.