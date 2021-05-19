Директора сельского КДЦ из Самарской области уволили в связи с утратой доверия

Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области при проверке обнаружила коррупционные нарушения в культурно-досуговом центре с. Подгорное.
По данным региональной прокуратуры, выяснилось, что директор центра фиктивно трудоустроила человека на должность культорганизатора, вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а начисленную зарплату забирала себе. Общая сумма похищенных средств составила 32 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения").
Прокуратура района внесла главе сельского поселения представление об устранении нарушений и потребовала уволить директора центра. 17 мая трудовой договор с женщиной прекращен в связи с утратой доверия.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!