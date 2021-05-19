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Театр Культура

В театре оперы и балета отметят день рождения Пушкина

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛАГ НЬЮС.
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В воскресенье, 6 июня, в 12:00 в САТОБ в честь дня рождения Александра Пушкина покажут оперу Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".

Фото: САТОБ

Сказочные образы - Царь Салтан, Князь Гвидон, Милитриса, баба Бабариха, Царевна-Лебедь, Шмель - получили у Римского-Корсакова выразительные музыкальные характеристики. В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и "Полет шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну-Лебедь. В постановке самарского театра опера за счет некоторого сокращения музыкального материала адаптирована для семейного просмотра. При этом основные сюжетные линии и музыкальные образы "Сказки о царе Салтане" сохранены.

А 9 июня в 18:30 почти ровно через 90 лет после премьеры первой постановки в Самаре, САТОБ покажет оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Масштабная костюмная историческая драма о Смутном времени развернется на сцене театра. В июньском спектакле царя Бориса впервые споет молодой и перспективный бас самарской труппы Георгий Шагалов, выступивший в нынешнем сезоне на сцене Большого театра России. В этой опере он побывал уже и летописцем Пименом, и бродягой Варлаамом, и приставом Никитичем. Будут и другие исполнительские премьеры: Самозванец - Ярослав Кожевников, Юродивый - Давид Погосян (Молодежная оперная программа театра), Мисаил - Алексей Перов, Щелкалов - Степан Волков, Мамка Ксении - Лия Габриелян.

Спектакль стал новым вариантом прочтения оперного шедевра, пытливым обращением России ХХI века к прошлому своей страны.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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