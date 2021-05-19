В театре оперы и балета отметят день рождения Пушкина

В воскресенье, 6 июня, в 12:00 в САТОБ в честь дня рождения Александра Пушкина покажут оперу Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".

Сказочные образы - Царь Салтан, Князь Гвидон, Милитриса, баба Бабариха, Царевна-Лебедь, Шмель - получили у Римского-Корсакова выразительные музыкальные характеристики. В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и "Полет шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну-Лебедь. В постановке самарского театра опера за счет некоторого сокращения музыкального материала адаптирована для семейного просмотра. При этом основные сюжетные линии и музыкальные образы "Сказки о царе Салтане" сохранены.

А 9 июня в 18:30 почти ровно через 90 лет после премьеры первой постановки в Самаре, САТОБ покажет оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Масштабная костюмная историческая драма о Смутном времени развернется на сцене театра. В июньском спектакле царя Бориса впервые споет молодой и перспективный бас самарской труппы Георгий Шагалов, выступивший в нынешнем сезоне на сцене Большого театра России. В этой опере он побывал уже и летописцем Пименом, и бродягой Варлаамом, и приставом Никитичем. Будут и другие исполнительские премьеры: Самозванец - Ярослав Кожевников, Юродивый - Давид Погосян (Молодежная оперная программа театра), Мисаил - Алексей Перов, Щелкалов - Степан Волков, Мамка Ксении - Лия Габриелян.

Спектакль стал новым вариантом прочтения оперного шедевра, пытливым обращением России ХХI века к прошлому своей страны.