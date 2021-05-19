В театре оперы и балета отметят день рождения Пушкина

В воскресенье, 6 июня, в 12:00 в САТОБ в честь дня рождения Александра Пушкина покажут оперу Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".
Сказочные образы - Царь Салтан, Князь Гвидон, Милитриса, баба Бабариха, Царевна-Лебедь, Шмель - получили у Римского-Корсакова выразительные музыкальные характеристики. В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и "Полет шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну-Лебедь. В постановке самарского театра опера за счет некоторого сокращения музыкального материала адаптирована для семейного просмотра. При этом основные сюжетные линии и музыкальные образы "Сказки о царе Салтане" сохранены.
А 9 июня в 18:30 почти ровно через 90 лет после премьеры первой постановки в Самаре, САТОБ покажет оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Масштабная костюмная историческая драма о Смутном времени развернется на сцене театра. В июньском спектакле царя Бориса впервые споет молодой и перспективный бас самарской труппы Георгий Шагалов, выступивший в нынешнем сезоне на сцене Большого театра России. В этой опере он побывал уже и летописцем Пименом, и бродягой Варлаамом, и приставом Никитичем. Будут и другие исполнительские премьеры: Самозванец - Ярослав Кожевников, Юродивый - Давид Погосян (Молодежная оперная программа театра), Мисаил - Алексей Перов, Щелкалов - Степан Волков, Мамка Ксении - Лия Габриелян.
Спектакль стал новым вариантом прочтения оперного шедевра, пытливым обращением России ХХI века к прошлому своей страны.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!