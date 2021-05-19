Самарскую "Инженерию будущего" назвали лидером среди НОЦ по показателям деятельности

В среду, 19 мая, в Москве состоялось заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое провел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Самые важные и интересные проекты и достижения межрегионального НОЦ "Инженерия будущего" представил губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра Дмитрий Азаров.

В заседании приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители научного сообщества и главы регионов - инициаторы создания научно-образовательных центров с докладами о ключевых проектах, реализация которых позволит осуществить технологический прорыв.

"Проект межрегионального НОЦ "Инженерия будущего" реализуется пятью субъектами РФ - равноправными партнерами. Благодарю своих коллег за совместную работу. Несмотря на получение статуса "НОЦ мирового уровня" лишь в декабре прошлого года, на протяжении всего 2020 года центром велась работа по реализации десяти проектов, девять из которых - технологические, уже были получены первые результаты", - отметил Дмитрий Азаров в начале своего доклада.

Губернатор сообщил, что все проекты научно-образовательного центра реализуются по пяти основным направлениям деятельности: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, а также сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство, искусственный интеллект в инжиниринге.

Дмитрий Азаров привел несколько примеров ключевых проектов НОЦ. Так, перспективный проект комитета по двигателестроению ориентирован на разработку энергоэффективных технологий горения и гибридных установок, что позволит НОЦ "Инженерия будущего" войти в число ТОП-10 аналогичных ведущих центров мира и проложить путь к рынкам безуглеродных технологий.

Комитетом по альтернативной энергетике прорабатывается проект "Водород - топливо будущего", который закрепит лидирующие позиции России на формирующихся рынках водородной энергетики и оборудования для нее.

Успешно выполнены научно-исследовательские работы в области генерации водорода по заказу Газпрома, проект вышел на стадию конструирования промышленных прототипов. В перспективе разработка позволит сделать полностью отечественные установки по производству водорода и метановодородной смеси, отказавшись от европейского и американского импорта.

В рамках "Консорциума водородных технологий" комитет по альтернативной энергетике НОЦ планирует проведение фундаментальных исследований с выходом на конструирование и промышленное прототипирование по заказам компаний "Росатом" и "Новатэк".

Сквозным технологическим направлением для НОЦ является искусственный интеллект. Дмитрий Азаров сообщил, что в этом году планируется создание линейки прототипов систем искусственного интеллекта для управления ресурсами на предприятиях с целью повышения производительности труда. Конечной целью проекта является создание инструментальной платформы для серийно-массового производства интеллектуальных систем управления ресурсами.

"Нашим флагманским проектом мирового уровня в робототехнике является мультиагентная платформа "Рой спутников", - подчеркнул губернатор Самарской области в завершение своего доклада.

Работу НОЦ "Инженерия будущего высоко оценил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

"Хотел бы отметить большую работу: и то, что у вас объединено пять областей, и очень впечатляющий набор партнеров, и очень амбициозные задачи. Хочется, чтобы у вас все получилось. Особое внимание обращаю на важность цифровых двойников и виртуальных полигонов. Первый проект и третий здорово перекликаются с точки зрения локализации промышленного тяжелого программного обеспечения ERP-систем и BIM-технологий. И здесь у нас большие надежды на вас", - прокомментировал он доклад Дмитрия Азарова.

В ходе заседания было принято решение о предоставлении научно-образовательным центрам мирового уровня грантов. Министр науки и высшего образования Российской̆ Федерации Валерий Фальков выступил с предложением распределить общую сумму, предусмотренную на гранты, между десятью научно-образовательными центрами. Совет научно-образовательных центров мирового уровня инициативу поддержал.