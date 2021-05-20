В Самаре сокращений автобусных маршрутов №№ 51 и 61 не будет

Департамент транспорта Самары прокомментировал слухи о сокращении автобусных маршрутов №№ 51 и 61, появившиеся в ряде СМИ.

"Приводим в соответствие с фактическим количеством автобусов на маршруте. Раньше в реестре их было указано большее количество. По сути, фактический выпуск на маршрутах не изменился", - говорится в сообщении ведомства.