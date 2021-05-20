Недобросовестный подрядчик сорвал ремонт дорог в Красноярском районе

Администрация пос. Новосемейкино Красноярского района обратилась в Самарское УФАС РФ с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, сорвавшего ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Победителем аукциона по ямочному ремонту улично-дорожной сети в пос. Новосемейкино стало ООО "Стройдортех". Однако, когда пришло время подписывать контракт, компания уклонилась.

Письменных пояснений относительно нарушенных сроков заключения контракта победитель торгов не предоставил.

Уклонение от заключения контракта без объективных причин свидетельствовало о его недобросовестности.

"Учитывая социальную значимость объекта закупки, заказчику важно было не только своевременно определить подрядчика, но и начать реализацию работ по ремонту дорог", — отмечается в сообщении.

ФАС определила, что уклонение от заключения контракта без объективных причин — признак недобросовестности компании, и включила информацию о ООО "Стройдортех" в реестр недобросовестных поставщиков.