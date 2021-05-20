Недобросовестный подрядчик сорвал ремонт дорог в Красноярском районе

Администрация пос. Новосемейкино Красноярского района обратилась в Самарское УФАС РФ с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, сорвавшего ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Победителем аукциона по ямочному ремонту улично-дорожной сети в пос. Новосемейкино стало ООО "Стройдортех". Однако, когда пришло время подписывать контракт, компания уклонилась.
Письменных пояснений относительно нарушенных сроков заключения контракта победитель торгов не предоставил.
Уклонение от заключения контракта без объективных причин свидетельствовало о его недобросовестности.
"Учитывая социальную значимость объекта закупки, заказчику важно было не только своевременно определить подрядчика, но и начать реализацию работ по ремонту дорог", — отмечается в сообщении.
ФАС определила, что уклонение от заключения контракта без объективных причин — признак недобросовестности компании, и включила информацию о ООО "Стройдортех" в реестр недобросовестных поставщиков.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет