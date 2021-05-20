В 2021 г. из Самары начнут летать самолеты в Париж

В 2021 г. авиакомпания "ИрАэро" планирует приступить к выполнению полетов по маршруту Самара (аэропорт Курумоч) — Париж (аэропорт Бове) — Самара.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах "Суперджет-100" вместимостью до 100 пассажиров.

Начало продаж и выполнения полетов будет анонсировано позднее, после снятия ограничений, введенных Францией на въезд граждан РФ по туристическим визам.