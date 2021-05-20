Самарец разрешил другу попользоваться своей банковской картой и потерял деньги

В Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения отправили уголовное дело 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже с банковской карты.
Как сообщает ГУ МВД России о Самарской области, по версии следствия, молодой человек, ранее судимый за наркопреступление, попросил у знакомого в пользование банковскую карту. У подозреваемого была кредитная задолженность, из-за которой с зарплатной карты ежемесячно списывали деньги. Парень рассчитывал перечислять свою зарплату на чужую карту, чтобы избежать автоматических списаний.
Для управления деньгами он попросил у друга данные для входа в личный кабинет, а потом перевел часть денег с карты потерпевшего в счет погашения своего кредита. Через несколько месяцев владельцу кредитной карты, который не пользовался личным кабинетом и не отслеживал состояние счета, пришло уведомление о долге — 15 тыс. рублей.
Обвиняемый полностью признал вину и обещал возместить ущерб.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!