Самарец разрешил другу попользоваться своей банковской картой и потерял деньги

В Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения отправили уголовное дело 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже с банковской карты.

Как сообщает ГУ МВД России о Самарской области, по версии следствия, молодой человек, ранее судимый за наркопреступление, попросил у знакомого в пользование банковскую карту. У подозреваемого была кредитная задолженность, из-за которой с зарплатной карты ежемесячно списывали деньги. Парень рассчитывал перечислять свою зарплату на чужую карту, чтобы избежать автоматических списаний.

Для управления деньгами он попросил у друга данные для входа в личный кабинет, а потом перевел часть денег с карты потерпевшего в счет погашения своего кредита. Через несколько месяцев владельцу кредитной карты, который не пользовался личным кабинетом и не отслеживал состояние счета, пришло уведомление о долге — 15 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал вину и обещал возместить ущерб.