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Банки Финансы

Группа банка "Открытие" увеличила факторинговый портфель на 73%

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Факторинговый портфель "Открытие Факторинг" (входит в группу банка "Открытие") по итогам первого квартала 2021 года вырос на 73% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и превысил 26 млрд рублей. Объем выплаченного финансирования клиентам составил 31 743 млн рублей.

По данным Ассоциации факторинговых компаний, "Открытие Факторинг" вошел в топ-10 по всем ключевым показателям. Существенный рост количественных показателей бизнеса во многом обеспечен интересом крупных клиентов к экспертизе компании по индивидуальным и сложно структурированным сделкам.

Александр Пестов, генеральный директор "Открытие Факторинг":

"В первом квартале 2021 года мы фиксировали спрос крупнейших компаний на нестандартные факторинговые решения. Важным импульсом роста портфеля стал предпоставочный факторинг, когда мы выплачиваем финансирование клиенту под будущие денежные требования. Мы также провели первые сделки по финансированию экспортных поставок и полагаем, что у направления по финансированию внешнеэкономической деятельности есть большой потенциал. Кроме того, мы продолжали совершенствовать технологии онлайн-финансирования для клиентов МСБ, еще больше автоматизируя и упрощая клиентский путь".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

"Открытие Факторинг" — универсальная факторинговая компания, 100% дочерняя компания ПАО банк "ФК Открытие". Член Ассоциации факторинговых компаний. Компания предлагает факторинговые решения для всех клиентских сегментов, гибко структурируя нетиповые сделки.

По итогам 2020 года портфель компании составил 23 млрд рублей и обеспечил компании 9-е место в рэнкинге российских факторинговых компаний по размеру портфеля и 5-е место по числу активных клиентов.

Гид потребителя

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