Россельхозбанк поможет фермерам повысить эффективность посевов за счет современного высокоточного агрохимического анализа почвы

Россельхозбанк совместно с партнером "ИнноГеоТех" запустили первый прототип сервиса "Землевед", который позволит фермерам сдать образец почвы на комплексный агрохимический анализ (макро- и микроэлементы), а уже в следующем релизе и получить рекомендации по схеме внесения удобрений. Благодаря современному оборудованию теперь можно с максимальной точностью определить состав почвы и выявить потенциальные угрозы для будущего урожая. Применение сервиса позволит увеличить урожайность: результаты анализа помогут фермерам подобрать подходящие для выращиваемых культур удобрения.

На сегодняшний день падение плодородия почв является одной из наиболее остро стоящих проблем в агросекторе. Многие считают, что все дело в количестве применения минеральных удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако здесь можно выделить несколько факторов.

Во-первых, это переуплотнение почв. Ему подвержено более 80% сельхозугодий по данным Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. В результате теряется 30% урожаев и доходов сельхозпроизводителей.

Во-вторых, колеса гусениц и почвообрабатывающие машины деградируют почву. Многие семена не заделываются на необходимую глубину, земля сильно уплотняется, качество уборочных работ становится хуже.

В-третьих, применение тяжелых тракторов, после которых появляется массивный уплотненный горизонт. В результате почва накапливает мало влаги от атмосферных осадков. Фермеры могут провести процедуру разуплотнения, однако многие недооценивают ее значения.

Для решения этих проблем Россельхозбанк и "ИнноГеоТех" разработали комплекс мероприятий для повышения доступности и эффективности агрохимического анализа почвы, который выявляет микро- и макроэлементы, влияющие на ее плодородность. На платформе "Свое Фермерство" запущен первый прототип сервиса "Землевед", который уже сегодня дает возможность узнать состав почвы. Уже в ближайшее время планируем предоставлять рекомендации по схеме внесения удобрений, чтобы повысить урожайность и сэкономить на удобрениях благодаря точному распределению их количества. Учитываются как лабораторные исследования, так и географические особенности региона.

Воспользоваться сервисом "Землевед" можно прямо на сайте "Своё Фермерство", оформив заявку на анализ почвы буквально в 2 клика. Там же можно произвести предварительный расчет услуги, выбрав на карте регион для забора почвы. После оформления заявки образец на анализ заберет курьер, а результат заказа будет доставлен на электронную почту.

На первом этапе запуска сервиса возможность сдать почву на анализ появится у фермеров 5 регионов: Татарстан, Башкортостан, республика Марий Эл, а также в Самарской и Волгоградской областях. Совсем скоро будет расширена не только география предоставления услуг, но и появится возможность с помощью сервиса получить рекомендации по внесению удобрений для обеспечения максимизации урожая. Это позволит существенно сэкономить на самих удобрениях за счет их выверенного количества.

"Многие российские фермеры давно решают проблемы, связанные с повышением эффективности агробизнеса, с помощью современных цифровых сервисов платформы Своё Фермерство. "Землевед" станет прекрасным помощником для увеличения урожайности и рационального распределения ресурсов. Мы уверены, что сервис будет пользоваться популярностью за счет доступной стоимости на один элемент и значительного эффекта от применения результатов лабораторных исследований и сформулированных на их основе рекомендаций", — отметила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема "Свое Фермерство" от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы — это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.