В Самарской области в ближайшие часы объявлено штормовое предупреждение

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В ближайшие два часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра, порывы 19-24 м/с, с сохранением до конца дня 20 мая и ночью 21 мая, сообщает Приволжское УГМС.