Под Самарой один мужчина погиб и еще трое попали в больницу из-за отравления сероводородом

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В среду, 19 мая, в Волжском районе Самарской области один мужчина погиб и еще трое попали в больницу из-за отравления токсичным газом.

Фото: СУ СК по Самарской области