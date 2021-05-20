Россельхозбанк и компания "ВетЭксперт" создали программу "Телеветеринар" для фермеров

Россельхозбанк совместно с компанией "ВетЭксперт", которая первой запустила сервис телемедицины для животных, создали программу поддержки "Телеветеринар" по вопросам животноводства для фермеров в дистанционном формате. Ветеринары и зоотехники в любое время готовы выйти на онлайн-консультацию с фермером и оказать их животным квалифицированную помощь. Запуск сервиса позволит повысить оперативность оказания врачебной помощи и предоставления рекомендаций по дальнейшему содержанию животного.

Создание сервиса связано в первую очередь с нехваткой специалистов в области ветеринарии. Сегодня особенно не хватает квалифицированных ветеринаров в сельских местностях. Многие ветеринары по окончании вузов уезжают работать в большие города. При этом, по правилам, в крупных хозяйствах и на предприятиях должен быть хотя бы один врач.

Большие расстояния между пунктами бывает сложно обслуживать, приходится ехать за тысячи километров, а за это время с животным может что-то случиться. Раньше при каждом крупном животноводческом комплексе работало несколько ветеринаров. Сегодня же хорошо, если есть хотя бы один компетентный специалист. Фермерам важно не только найти хорошего ветеринара, но и не потерять его.

Часто животные страдают без ветеринарной помощи, которая обходится их хозяевам слишком дорого. Большинство не может позволить себе держать в штате ветеринара на постоянной основе.

Для решения этой проблемы Россельхозбанк и компания "ВетЭксперт" совместно разработали программу онлайн-поддержки фермерских животноводческих хозяйств. На платформе "Свое. Фермерство" запущен сервис "Телеветеринар" для круглосуточной онлайн-помощи от зоотехников и ветеринаров. Он позволяет оказать квалифицированную помощь животным на ферме в любой день и время.

Опытные ветеринары и зоотехники в оперативном режиме отвечают на все вопросы, осматривают животных и дают рекомендации по их лечению, содержанию, уходу и питанию. Сюда также относятся составление алгоритма сдачи анализов и прививок, помощь в оформлении сопроводительной документации при перевозке животных, вопросы разведения и спаривания, технического обеспечения процессов производства, а также получение правовой поддержки для взаимодействия с Государственной ветеринарной службой.

Для предоставления услуги можно выбрать удобный тариф сразу на площадке "Свое. Фермерство". Стоимость более чем доступна - от 6 тысяч рублей за пакет консультаций.

В будущем планируется расширить возможности сервиса с помощью технологий дополненной и виртуальной реальностей.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки особенно востребованы технологии телеветеринарии и виртуальной реальности. Наше совместное решение с "ВетЭксперт" очень своевременно. Мы начинаем с обычных видеоконсультаций, но уже сейчас работаем над тем, чтобы в будущем перейти к VR-технологиям. Мы уверены, что сервис будет востребованным, ведь он отвечает запросам нашей целевой аудитории - небольших фермерских хозяйств - и позволит им значительно упростить процесс получения ветеринарной помощи", - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема "Свое.Фермерство" от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы - это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.