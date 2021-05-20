Жителя Сызранского района будут судить за убийство лося

Прокуратура Шигонского района Самарской области утвердила обвинение жителю Сызранского района по п. "а, б" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба").

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, в ноябре 2020 г. в лесном массиве Львовского участкового лесничества 47-летний мужчина на машине незаконно выследил лося и застрелил его из карабина "Вепрь". Охотничьим ресурсам Самарской области в результате был нанесен ущерб 80 тыс. рублей.

Обвиняемый вины не признал.