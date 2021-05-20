"Крылья Советов" проведут летние сборы в Сербии

Игроки и тренерский штаб "Крыльев Советов" находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы.
В этой стране команда пробудет до 10 июля. "Крылья" будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии.
Там самарская команда проводила летние сборы уже дважды. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно. Планируется, что РПЛ стартует 25 июля и тур будет разбит на несколько дней.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))