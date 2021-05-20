"Крылья Советов" проведут летние сборы в Сербии

Игроки и тренерский штаб "Крыльев Советов" находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы.

В этой стране команда пробудет до 10 июля. "Крылья" будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии.

Там самарская команда проводила летние сборы уже дважды. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно. Планируется, что РПЛ стартует 25 июля и тур будет разбит на несколько дней.