Стрелок-хулиган предстанет перед судом в Самаре

В Самаре с утвержденным обвинительным актом направлено в мировой суд Кировского района уголовное дело по факту стрельбы, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 21:00 7 ноября 2020 г. обвиняемый около дома №16 на ул. Воеводина из хулиганских побуждений два раза выстрелил из пистолета ИЖ-78-9Т в незнакомого посетителя магазина и попал тому в левое бедро и голову. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.