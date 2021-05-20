Стрелок-хулиган предстанет перед судом в Самаре

В Самаре с утвержденным обвинительным актом направлено в мировой суд Кировского района уголовное дело по факту стрельбы, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 21:00 7 ноября 2020 г. обвиняемый около дома №16 на ул. Воеводина из хулиганских побуждений два раза выстрелил из пистолета ИЖ-78-9Т в незнакомого посетителя магазина и попал тому в левое бедро и голову. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!