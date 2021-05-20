Правительство призвало строителей региона активнее участвовать в госпрограммах

В среду, 19 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли региона.

В заседании приняли участие главы муниципалитетов, врио министра строительства региона Сергей Пичушкин, министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, Поволжского отделения Сбербанка РФ, семи ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители более чем 30 компаний-застройщиков.

Глава кабмина призвал руководителей строительных организаций своевременно обращаться в правительство за помощью в решении возникающих проблем, работать в тесном взаимодействии с муниципальными и региональными органами власти, строго соблюдать сроки ввода объектов.

"Фиксируя исполнение такого показателя, как количество сданных квадратных метров жилья, федеральный центр оценивает не только работу управленческой команды региона, но и ваше умение качественно и в срок решать поставленные задачи, ваш профессионализм, силу и мощь строительного комплекса области, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Задачи перед отраслью стоят сложные, но реальные, при планомерной работе всех целей можно достичь. Мы готовы помогать всем, но в первую очередь тем, кто сам что-то делает".

Постоянно на контроле штаба - выдача разрешений на строительство. В 2021 году планируется выдать 50 таких разрешений, что позволит возвести более 1,1 млн кв. м жилья.

Участники совещания обсудили исполнение программы "Стимул". На текущий год в рамках программы запланирован ввод в эксплуатацию трех дорог (две - в Южном городе и одна в Тольятти - "Калина") и 163 тысячи квадратных метров жилья. По информации Сергея Пичушкина, ввод 146 тысяч метров уже завершен, дороги будут готовы к приему в эксплуатацию в октябре.

Виктор Кудряшов напомнил застройщикам, что в бюджете региона зарезервировано 700 млн руб. на строительство дорог к новым жилым микрорайонам и призвал представителей отрасли активнее формировать заявки на выделение средств.

Глава областного кабмина сообщил, что Самарская область первой в стране откликнулась на инициативу президента РФ Владимира Путина, прозвучавшую в послании, о строительстве 1300 новых школ до конца 2024 года. Регион уже направил пакет документов с заявкой на финансирование строительства школы в Лопатино, еще три заявки на школы область подготовит до июня, еще пять пакетов документов - до конца года.

Виктор Кудряшов призвал застройщиков активно включиться в эту работу. "Если вы видите, что в новом микрорайоне не хватает школы, - можете подать частную концессионную инициативу", - отметил он.

Одной из главных тем совещания стало внедрение механизмов комплексного развития территорий. В послании Дмитрий Азаров поручил министерству строительства региона комплексное освоение шести новых территорий. В Самаре это площадки бывших заводов "4 ГПЗ" и "ЗИМ", которые подлежат реновации, территория рядом со стадионом "Солидарность Арена", площадка в Куйбышевском районе рядом с Южным шоссе. В Тольятти это Прибрежный парк, а в Кинеле планируется комплексно развивать территорию площадью 32 га.

Врио министра строительства региона Сергей Пичушкин рассказал, что закон от 30 декабря 2020 года установил единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий.

Причем этот новый механизм интегрирован в приоритетные федеральные проекты "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Ориентирован он прежде всего на обновление ветхой застройки с учетом обеспечения нового качества городской среды.

Закон о КРТ дает большие права и возможности устанавливать правила игры на уровне субъектов РФ, решать вопросы с учетом индивидуальных особенностей каждого региона. Для его внедрения на территории Самарской области необходимо внедрение восьми обязательных и 13 вспомогательных нормативно-правовых актов, устанавливающих критерии и требования к комплексному развитию территорий, а также порядок реализации проектов.

Это прежде всего критерии определения ветхости многоквартирных домов, не признанных аварийными, но включенных в территорию комплексного развития, а также сами механизмы включения и расселения, требования к определению границ КРТ, определению начальной цены торгов и другие.

В текущем году будет утвержден пакет изменений в региональные регулирующие документы. Уже с 24 мая планируется представить проект обязательных нормативно-правовых актов на общественное обсуждение. В июле поставлена задача их утверждения. Одновременно будет идти подготовка вспомогательных нормативно-правовых актов, которые также пройдут общественное обсуждение и будут утверждены осенью этого года.

Предстоит утвердить единые требования к планировочным единицам по обеспеченности территории объектами социального назначения, транспортной и инженерной инфраструктурой, а также парковками. Кроме того, будет учитываться и доступность соцобъектов. Важным критерием станет коэффициент плотности застройки.

Уже этом году планируется запустить первые пилотные площадки КРТ. Виктор Кудряшов призвал застройщиков к активному участию в обсуждении проектов нормативно-правовых актов КРТ с учетом их знаний и опыта.