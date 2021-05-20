Правительство призвало строителей региона активнее участвовать в госпрограммах

В среду, 19 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли региона.
В заседании приняли участие главы муниципалитетов, врио министра строительства региона Сергей Пичушкин, министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, Поволжского отделения Сбербанка РФ, семи ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители более чем 30 компаний-застройщиков.
Глава кабмина призвал руководителей строительных организаций своевременно обращаться в правительство за помощью в решении возникающих проблем, работать в тесном взаимодействии с муниципальными и региональными органами власти, строго соблюдать сроки ввода объектов.
"Фиксируя исполнение такого показателя, как количество сданных квадратных метров жилья, федеральный центр оценивает не только работу управленческой команды региона, но и ваше умение качественно и в срок решать поставленные задачи, ваш профессионализм, силу и мощь строительного комплекса области, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Задачи перед отраслью стоят сложные, но реальные, при планомерной работе всех целей можно достичь. Мы готовы помогать всем, но в первую очередь тем, кто сам что-то делает".
Постоянно на контроле штаба - выдача разрешений на строительство. В 2021 году планируется выдать 50 таких разрешений, что позволит возвести более 1,1 млн кв. м жилья.
Участники совещания обсудили исполнение программы "Стимул". На текущий год в рамках программы запланирован ввод в эксплуатацию трех дорог (две - в Южном городе и одна в Тольятти - "Калина") и 163 тысячи квадратных метров жилья. По информации Сергея Пичушкина, ввод 146 тысяч метров уже завершен, дороги будут готовы к приему в эксплуатацию в октябре.
Виктор Кудряшов напомнил застройщикам, что в бюджете региона зарезервировано 700 млн руб. на строительство дорог к новым жилым микрорайонам и призвал представителей отрасли активнее формировать заявки на выделение средств.
Глава областного кабмина сообщил, что Самарская область первой в стране откликнулась на инициативу президента РФ Владимира Путина, прозвучавшую в послании, о строительстве 1300 новых школ до конца 2024 года. Регион уже направил пакет документов с заявкой на финансирование строительства школы в Лопатино, еще три заявки на школы область подготовит до июня, еще пять пакетов документов - до конца года.
Виктор Кудряшов призвал застройщиков активно включиться в эту работу. "Если вы видите, что в новом микрорайоне не хватает школы, - можете подать частную концессионную инициативу", - отметил он.
Одной из главных тем совещания стало внедрение механизмов комплексного развития территорий. В послании Дмитрий Азаров поручил министерству строительства региона комплексное освоение шести новых территорий. В Самаре это площадки бывших заводов "4 ГПЗ" и "ЗИМ", которые подлежат реновации, территория рядом со стадионом "Солидарность Арена", площадка в Куйбышевском районе рядом с Южным шоссе. В Тольятти это Прибрежный парк, а в Кинеле планируется комплексно развивать территорию площадью 32 га.
Врио министра строительства региона Сергей Пичушкин рассказал, что закон от 30 декабря 2020 года установил единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий.
Причем этот новый механизм интегрирован в приоритетные федеральные проекты "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Ориентирован он прежде всего на обновление ветхой застройки с учетом обеспечения нового качества городской среды.
Закон о КРТ дает большие права и возможности устанавливать правила игры на уровне субъектов РФ, решать вопросы с учетом индивидуальных особенностей каждого региона. Для его внедрения на территории Самарской области необходимо внедрение восьми обязательных и 13 вспомогательных нормативно-правовых актов, устанавливающих критерии и требования к комплексному развитию территорий, а также порядок реализации проектов.
Это прежде всего критерии определения ветхости многоквартирных домов, не признанных аварийными, но включенных в территорию комплексного развития, а также сами механизмы включения и расселения, требования к определению границ КРТ, определению начальной цены торгов и другие.
В текущем году будет утвержден пакет изменений в региональные регулирующие документы. Уже с 24 мая планируется представить проект обязательных нормативно-правовых актов на общественное обсуждение. В июле поставлена задача их утверждения. Одновременно будет идти подготовка вспомогательных нормативно-правовых актов, которые также пройдут общественное обсуждение и будут утверждены осенью этого года.
Предстоит утвердить единые требования к планировочным единицам по обеспеченности территории объектами социального назначения, транспортной и инженерной инфраструктурой, а также парковками. Кроме того, будет учитываться и доступность соцобъектов. Важным критерием станет коэффициент плотности застройки.
Уже этом году планируется запустить первые пилотные площадки КРТ. Виктор Кудряшов призвал застройщиков к активному участию в обсуждении проектов нормативно-правовых актов КРТ с учетом их знаний и опыта.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.