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ВТБ проведет Форум акционеров

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 мая 2021 года ВТБ проведет в онлайн-формате "Форум акционеров", в ходе которого миноритариям будут представлены текущие и прогнозные финансовые показатели группы ВТБ, результаты цифровой трансформации, а также новые форматы сети и партнёрств. В рамках мероприятия также будут освещены вопросы взаимодействия с розничными инвесторами и подготовки предстоящего годового Общего собрания акционеров. После презентации будет организована сессия вопросов и ответов.

Форум акционеров начнется в 12:00 по московскому времени и будет проходить в прямом эфире на сайте shareholder-forum-vtb.ru. В настоящее время на сайте открыта регистрация для участия в Форуме. Пройдя процедуру регистрации, акционеры ВТБ уже сейчас могут задать интересующие их вопросы, ответы на которые они получат на мероприятии.

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: "Группа ВТБ стремится поддерживать постоянный диалог со своими акционерами, развивая и совершенствуя каналы коммуникаций. В этом году Общее собрание акционеров вновь пройдёт в форме заочного голосования, в связи с чем мы организовали дополнительное онлайн-мероприятие в новом формате — "Форум акционеров", который позволит нам обсудить с нашими акционерами все интересующие и затрагивающие их интересы вопросы".

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