"Крылья Советов" рассматривают защитника Романа Юзепчука

В "Крыльях Советов" рассматривают кандидатуру правого защитника "Руха" Романа Юзепчука, пишет "Матч ТВ".
У 23-летнего футболиста девять матчей и один гол за сборную Белоруссии. В 2019 г. он стал чемпионом страны в брестском "Динамо".
В "Крыльях" пока не приняли решения по Юзепчуку. Отметим, что на этой позиции в команде есть Мехди Зеффан - алжирец остается в команде. Кроме того, пока нет ясности, будет ли предложен новый контракт опытному Владимиру Полуяхтову. Многое зависит от того, каким будет трансферный бюджет волжского клуба в Тинькофф РПЛ.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))