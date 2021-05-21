"Крылья Советов" рассматривают защитника Романа Юзепчука

В "Крыльях Советов" рассматривают кандидатуру правого защитника "Руха" Романа Юзепчука, пишет "Матч ТВ".

У 23-летнего футболиста девять матчей и один гол за сборную Белоруссии. В 2019 г. он стал чемпионом страны в брестском "Динамо".

В "Крыльях" пока не приняли решения по Юзепчуку. Отметим, что на этой позиции в команде есть Мехди Зеффан - алжирец остается в команде. Кроме того, пока нет ясности, будет ли предложен новый контракт опытному Владимиру Полуяхтову. Многое зависит от того, каким будет трансферный бюджет волжского клуба в Тинькофф РПЛ.