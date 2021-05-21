Самарское региональное отделение вручило членские билеты "Русского географического общества" нового образца

20 мая в главном корпусе университета ТГУ состоялось торжественное вручение членских билетов "Русского географического общества" нового образца.

Председатель Самарского регионального отделения Денис Волков поздравил всех с получением официального документа и лично вручил каждому билет.

Как отметил Волков, торжественная церемония вручения билетов — повод вновь вступившим познакомиться друг с другом, узнать сферы интересов и, возможно, договориться о реализации совместных проектов. Главная цель основателей общества — изучение "родной земли и людей её обитающих", то есть сбор и распространение географических, статистических и этнографических сведений о России.

Общество изучения Самарского региона еще раз поздравляет всех получивших членские билеты и желает успеха во всех начинаниях и плодотворной работы на благо Русского географического общества.