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Государство и Бизнес Экономическая политика

Экосистема технопарка "Жигулевская долина" признана одной из лучших инновационных практик страны

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема "Жигулевской долины", оказавшись единственным представителем регионов РФ.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области формируются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором региона Дмитрием Азаровым — в поддержке инициативных людей, развивающих свои, в том числе высокотехнологичные, проекты.

В топ-3 лучших практик также включены московский технопарк "Калибр" и технопарк "ТехноСпарк" из подмосковного Троицка. Своим практическим опытом лидеры поделились на вебинаре, посвященном коммерциализации деятельности промышленных технопарков, который состоялся в онлайн-формате.

Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова.

"Технопарк "Жигулевская долина" — динамично развивающаяся площадка для высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере IT, автопрома, экологии, медицины, здорового образа жизни и многих других. Мы создали здесь максимально комфортные условия для развития, благодаря чему резиденты могут получить содействие на любом этапе реализации своей идеи. Сегодня в технопарке зарегистрировано 257 компаний, которые создали для жителей Тольятти свыше 2 тысяч рабочих мест. Уверенные позиции технопарка и высокие оценки федеральных коллег — результат системной работы областного правительства и команды "Жигулевской долины", — рассказал Дмитрий Богданов.

В мероприятии, посвященном деятельности промышленных технопарков, приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.

"Жигулевская долина" продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, — это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели — стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом", — отметил директор ГАУ "ЦИК "СО" — управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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