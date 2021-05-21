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Банк "Открытие" предлагает клиентам заранее выбрать курс для обмена валюты

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиентам банка "Открытие" больше не нужно самостоятельно следить за изменением курса, чтобы выгодно обменять валюту. Банк запустил новый сервис "Заявки на обмен валюты", через который можно оставить заявку на покупку или продажу валюты, указав желаемый курс. Банк исполнит ее автоматически при достижении цены, указанной клиентом, или лучше.

Заявка исполнится автоматически при двух условиях: курс достигнет указанного клиентом значения и на карте (счете) списания будет достаточно денег для покупки или продажи валюты. Как только заявка будет выполнена, клиент получит SMS-сообщение или push-уведомление.

Создать заявку можно в любой рабочий день с 00:45 до 23:45. Она будет активна до закрытия валютного рынка (23:45 по московскому времени). Если в течение дня курс банка не достигнет установленной клиентом цены, заявка аннулируется, выставить новую можно на следующий день.

Валютно-обменные операции через новый сервис проводятся без дополнительных комиссий.

"Постоянно меняться к лучшему и предлагать клиентам самые привлекательные продукты и сервисы - наша главная задача. Раньше выставить заявку на обмен валюты по определенному курсу можно было только через биржу, для чего требовалось открывать брокерский счет, с "Открытием" же теперь достаточно лишь доступа к мобильному приложению или интернет-банку, - поясняет Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие". - Мы рады, что в числе первых на рынке предложили своим клиентам сервис, благодаря которому они могут сэкономить на покупке или заработать на продаже валюты без совершения дополнительных операций. Мы уверены, что клиенты по достоинству оценят удобство новой услуги и она будет пользоваться большим спросом". 

В настоящее время сервис доступен в интернет-банке и на мобильных устройствах под управлением ОС Android, позже он будет запущен и для iOS-устройств.

Более подробно ознакомиться с условиями сервиса можно на сайте банка (open.ru/orders).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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