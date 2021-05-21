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В Самару привезут Календарь Pirelli "В поисках Джульетты"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский художественный музей 22 мая представит выставку Календаря Pirelli 2020 "В поисках Джульетты", сообщает региональное министерство культуры.

Очередная выставка легендарного календаря Pirelli открылась в рамках "Фотобиеннале-2020" в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Затем она переедет в Самару. В субботу в 18:00 выставку откроет выступление джаз-квартета Григория Файна с участием специального гостя Николая Винцкевича (альт-саксофон).

Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси.
Размышляя над концепцией, он искал простую и сильную историю о любви, неразрывно связанную с Италией. Идеальным воплощением этой идеи стала драма Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей "Ромео и Джульетты", а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.

Главными героинями проекта стали звезды современного кино, музыки и искусства Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, МиаГот, КрисЛи, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.

"Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать", - рассказывает Паоло Роверси.

Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси рассказывает историю, в которой сливаются реальность и вымысел, их границы теряют резкость, это остро чувствуется на снимках.

Календарь состоит из 132 страниц, включающих выдержки из "Ромео и Джульетты", рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. На календаре отмечены даты рождения участниц проекта и ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть…

Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. В 1970 г. начал сотрудничать с Associated Press. Свой первый репортаж сделал на похоронах Эзры Паунда в Венеции. В том же году открыл в Равенне собственную портретную мастерскую.

В 1971 году Паоло Роверси познакомился с арт-директором ELLE Питером Кнаппом и в ноябре 1973 года по его приглашению приехал в Париж, где живет и работает уже более 40 лет. В Париже через своих новых французских друзей Паоло Роверси начал знакомство с миром моды. В 1974 году он стал помощником британского фэшн-фотографа Лоуренса Сэкмана. Проучившись у него около девяти месяцев, Паоло Роверси отправился в свободное плавание и начал сотрудничать с ELLE, Depeche Mode и Marie Claire. В 1980 году рекламная кампания для модного дома Christian Dior принесла ему всемирную известность. Работая над этим проектом, Паоло Роверси впервые использовал полароидные снимки формата 8×10 дюймов, что в дальнейшем стало его фирменным почерком.

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