В Самару привезут Календарь Pirelli "В поисках Джульетты"

Самарский художественный музей 22 мая представит выставку Календаря Pirelli 2020 "В поисках Джульетты", сообщает региональное министерство культуры.

Очередная выставка легендарного календаря Pirelli открылась в рамках "Фотобиеннале-2020" в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Затем она переедет в Самару. В субботу в 18:00 выставку откроет выступление джаз-квартета Григория Файна с участием специального гостя Николая Винцкевича (альт-саксофон).

Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси.

Размышляя над концепцией, он искал простую и сильную историю о любви, неразрывно связанную с Италией. Идеальным воплощением этой идеи стала драма Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей "Ромео и Джульетты", а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.

Главными героинями проекта стали звезды современного кино, музыки и искусства Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, МиаГот, КрисЛи, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.

"Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать", - рассказывает Паоло Роверси.

Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси рассказывает историю, в которой сливаются реальность и вымысел, их границы теряют резкость, это остро чувствуется на снимках.

Календарь состоит из 132 страниц, включающих выдержки из "Ромео и Джульетты", рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. На календаре отмечены даты рождения участниц проекта и ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть…