На выходные на ул. Ново-Садовой/Советской Армии ограничат движение

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В пятницу, 21 мая, с 20:00 до 6 утра 24 мая по ул. Ново-Садовой в районе пересечения с ул. Советской Армии будет ограничено движение, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.