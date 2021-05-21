В выходные в регион вернется жара

Приволжское УГМС предупреждает о желтом уровне опасности: днем с 22 по 24 мая в Самарской области ожидается жара +30...+33°C.

Фронтальные разделы атлантического циклона, распространившись из центральных регионов европейской территории России, принесли на Среднюю Волгу непродолжительную прохладу. 22 мая днем еще один атмосферный фронт пройдет через Самарскую область, вызвав в отдельных районах кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Но сохранение устойчивого юго-западного и южного переноса воздушных масс в средней тропосфере приведет к быстрому возврату жары. Днем в субботу воздух прогреется до 28...33°C.

В ночь на 23 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 16...21°C. Днем будет малооблачно, без существенных осадков. Подует восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра покажет 28...33°C.



Местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.