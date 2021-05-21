Самарская команда взяла бронзу в трех дисциплинах спортивно-туристического лагеря "Туриада-2021"

В рамках спортивно-туристского лагеря "Туриада" продолжается первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Стали известны результаты соревнований среди юниоров в дисциплинах "дистанция - пешеходная - связка", "маршрут - водный" и в общем пешеходном зачете.

В дисциплине "дистанция - пешеходная - связка" бронзу взяли Павел Колесов и Станислав Чернышев из Самарской области, уступив представителям сборной Республики Марий Эл.

По сумме трех дистанций пешеходного тура в командном зачете команда Самарской области также заняла третье место.

В спортивной дисциплине "маршрут - водный" у команды Самарской области вновь бронза.

Сегодня, 21 мая, в итоговый день "Туриады" представителям 14 команд регионов ПФО предстоит соревноваться на "дистанции - пешеходная - группа", также состоится конкурс знаний о туризме в формате квиз, пройдет Кубок Приволжского федерального округа в дисциплине "пешеходная - эстафета". На старт выйдут шесть сильнейших команд, которые определились по результатам соревнований в рамках лагеря.

Напомним, в этом году на территории Хвалынского района Саратовской области с 18 по 21 мая проходит спортивно-туристский лагерь "Туриада". Проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этом году он проходит и в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".