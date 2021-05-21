В Чапаевске осудили мужчину за вовлечение подростка в наркоторговлю

В Чапаевске осуждены мужчина и девушка за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 г. Данил Дудников склонил 17-летнюю местную жительницу к незаконной деятельности. В обязанности девушки входили получение информации о месте нахождения наркотика, его расфасовка, упаковка и размещение в тайниках на территории Чапаевска. Также она сообщала Дудникову данные о местонахождении закладок для дальнейшего сбыта.
28 октября 2019 г. они попытались сбыть более 4,8 г наркотического средства, расфасованного в 12 пакетов. Но были задержаны сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Приговором федерального суда Дудников признан виновным в склонении несовершеннолетнего к совершению особо тяжкого преступления и в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств группой лиц в значительном размере. Ему назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Девушка осуждена на три года колонии общего режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.