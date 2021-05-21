В Чапаевске осудили мужчину за вовлечение подростка в наркоторговлю

В Чапаевске осуждены мужчина и девушка за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 г. Данил Дудников склонил 17-летнюю местную жительницу к незаконной деятельности. В обязанности девушки входили получение информации о месте нахождения наркотика, его расфасовка, упаковка и размещение в тайниках на территории Чапаевска. Также она сообщала Дудникову данные о местонахождении закладок для дальнейшего сбыта.

28 октября 2019 г. они попытались сбыть более 4,8 г наркотического средства, расфасованного в 12 пакетов. Но были задержаны сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором федерального суда Дудников признан виновным в склонении несовершеннолетнего к совершению особо тяжкого преступления и в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств группой лиц в значительном размере. Ему назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Девушка осуждена на три года колонии общего режима.