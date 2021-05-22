Ранее судимая жительница Красноярского района фиктивно прописала у себя 11 иностранцев

Полицейские Красноярского района установили, что 23-летняя жительница пос. Мирный с января 2020 г. по март 2021 г. незаконно поставила на учет 11 иностранцев в квартире дома по ул. Песочной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
При этом девушка не собиралась предоставлять фиктивно прописанным жилье для проживания. Правоохранители уже предупреждали ее об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако она преступила закон.
Ранее судимая за кражу подозреваемая в ходе опроса признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за оказанные услуги денежное вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Также в ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что аналогичное преступление раскрыто в Сызранском районе. Ранее не судимый 50-летний местный житель незаконно поставил на миграционный учет троих человек в своем доме в с. Новый Ризадей. Дом при этом оказался непригодным для проживания, уточнили в правоохранительных органах.
Однако мужчина все равно преступил закон, при этом денежное вознаграждение за оказание услуги не требовал. На мужчину возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!