Ранее судимая жительница Красноярского района фиктивно прописала у себя 11 иностранцев

Полицейские Красноярского района установили, что 23-летняя жительница пос. Мирный с января 2020 г. по март 2021 г. незаконно поставила на учет 11 иностранцев в квартире дома по ул. Песочной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При этом девушка не собиралась предоставлять фиктивно прописанным жилье для проживания. Правоохранители уже предупреждали ее об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако она преступила закон.

Ранее судимая за кражу подозреваемая в ходе опроса признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за оказанные услуги денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Также в ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что аналогичное преступление раскрыто в Сызранском районе. Ранее не судимый 50-летний местный житель незаконно поставил на миграционный учет троих человек в своем доме в с. Новый Ризадей. Дом при этом оказался непригодным для проживания, уточнили в правоохранительных органах.

Однако мужчина все равно преступил закон, при этом денежное вознаграждение за оказание услуги не требовал. На мужчину возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев.