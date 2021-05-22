Судимый житель Жигулевска пытался похитить с ликвидированного завода 260 кг металла

В Жигулевске участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже металлических изделий общим весом 260 кг, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

В полицию Жигулевска поступила информация, что ранее судимый 35-летний местный житель может быть причастен к хищению имущества одного из учреждений. Правоохранители установили адрес проживания и задержали подозреваемого.

Выяснилось, что в апреле 2021 г. злоумышленник проник на территорию ликвидированного учреждения и похитил металлические изделия. На тележке он несколько часов вывозил с неохраняемой территории металл и складывал его в лесополосе. Общий вес похищенного имущества составил 260 килограммов.

Сотрудники полиции обратились к представителю потерпевшей стороны, который документально подтвердил причиненный ущерб и попросил полицейских привлечь злоумышленника к ответственности.

Сейчас металл изъят, его вернут законному владельцу. Подозреваемый признал вину и сообщил, что хотел продать похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".