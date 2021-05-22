Судимый житель Жигулевска пытался похитить с ликвидированного завода 260 кг металла

В Жигулевске участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже металлических изделий общим весом 260 кг, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
В полицию Жигулевска поступила информация, что ранее судимый 35-летний местный житель может быть причастен к хищению имущества одного из учреждений. Правоохранители установили адрес проживания и задержали подозреваемого.
Выяснилось, что в апреле 2021 г. злоумышленник проник на территорию ликвидированного учреждения и похитил металлические изделия. На тележке он несколько часов вывозил с неохраняемой территории металл и складывал его в лесополосе. Общий вес похищенного имущества составил 260 килограммов.
Сотрудники полиции обратились к представителю потерпевшей стороны, который документально подтвердил причиненный ущерб и попросил полицейских привлечь злоумышленника к ответственности.
Сейчас металл изъят, его вернут законному владельцу. Подозреваемый признал вину и сообщил, что хотел продать похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!