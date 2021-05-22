До 24 мая в Самаре будет ограничено движение на участке по ул. Ново-Садовой

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С 20:00 21 мая до 6:00 24 мая на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Советской Армии, будет ограничено движение. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.