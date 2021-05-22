Игорь Комаров посетил с рабочим визитом Саратовскую область

21 мая полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил с рабочей поездкой Саратовскую область. Полпред ознакомился с экспозицией Парка покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, принял участие в торжественной церемонии закрытия спортивно-туристического лагеря "Туриада-2021" и провёл совещание по общественно-политическому развитию области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили Парк покорителей космоса площадью 20 га. Полпред прошел по дороге "108 минут", возложил цветы к стеле и памятнику Юрию Гагарину, осмотрел исторический автобус "ЛАЗ-695Б", который на космодроме Байконур доставлял космонавтов на старт.

"Место приземления Юрия Гагарина — знаковое. Очень здорово, что оно хранится, получило развитие", — отметил попред президента в ПФО.

Затем полпред и губернатор поехали к участникам "Туриады-2021", мероприятия которой проходят в Хвалынском и Балаковском муниципальных районах Саратовской области. В этом году в программе лагеря — соревнования по спортивному туризму и познавательные конкурсы. Участники — команды-победители отборочных соревнований, студенты ВУЗов Приволжского федерального округа, обучающиеся по специальности "Социально-культурный сервис и туризм", спортсмены, тренеры, инструкторы по спортивному туризму и др.

Игорь Комаров дал старт пешеходной спортивно-туристической эстафете на Кубок Приволжского федерального округа и пообщался со спортсменами на территории лагеря. Ребята рассказали о тренировках и подготовке к соревнованиям; студенты из Самары обратились с просьбой о создании современной тренировочной базы для водных видов спорта.

"Видно, что "Туриада" движется вперед. Были планы придать фестивалю международный характер, но на них повлиял ковид. Есть заявки из Центральной Азии и Белоруссии. Фестиваль вызывает большой интерес не только в ПФО, но и в других странах. Я хочу сказать, как сегодня шутили ребята, что мы пропустили один год из-за ковида и теперь нужно отрабатывать за два, чтобы наверстать упущенное и двигаться дальше", — сказал Игорь Комаров.

"Для нас самое важное — это настроение участников, которые не хотят уезжать. Это говорит о том, что им здесь интересно. Цели и задачи лагеря формируются из предложений самих ребят. Сегодня ребята попросили провести во второй половине года еще одну "Туриаду". Это замечательная оценка", — добавил Валерий Радаев.

На торжественной церемонии закрытия заслуженную награду из рук Игоря Комарова получила команда Республики Марий Эл, занявшая первое место в эстафете, второе место досталось команде Саратова, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Пермского края.

В общекомандном зачете по спортивному туризму третье место заняла команда Пермского края, второе место присудили команде Удмуртской Республики, победители ребята из Республики Татарстан.

Игорь Комаров и Валерий Радаев наградили победителей и призёров "Туриады-2021". Третье место в общекомандном зачёте заняла команда Саратовской области, второе место — сборная Удмуртской республики, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда Пермского края.

Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию, где обсуждалась подготовка к Единому дню голосования 19 сентября 2021 года. Полпред обратил внимание на необходимость максимальной прозрачности и легитимности избирательного процесса. Полпред отметил, что Центр управления регионом (ЦУР), созданный по поручению Президента РФ Владимира Путина, должен предоставлять руководству региона максимально объективную и полную информацию по запросам граждан для получения обратной связи: "Власть должна знать проблемы жителей. Только решение конкретных вопросов граждан может дать результат и изменить жизнь людей к лучшему". Полномочный представитель подчеркнул особую важность обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности всех участников процесса и поставил задачу усилить работу по подготовке наблюдателей на избирательных участках и выстроить более активное межведомственное взаимодействие.