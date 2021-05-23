Кристина Гофман: "Живой проект, созданный с любовью"

Кристина Гофман - популярный хореограф и инстаблогер в Тольятти, самое узнаваемое лицо танцевального проекта "Sense Me Dance", девушка, которая говорит о женщинах и любви к ним, создатель онлайн группы "I am special" для девушек.

- Как началось твое развитие в качестве профессионального танцора?

- Танцами я занималась всю жизнь. Где бы ни работала, все равно возвращалась к ним. У меня хореографическое образование, и с раннего детства я начала учиться. Все началось в Тольятти, я преподавала стрип-пластику и вела семинары с семнадцати лет. А потом начался путь в "Sense Me Dance".

- Как пришла идея создать проект "Sense Me Dance"?

- Просто нашлись люди, которые в меня поверили. Это подруги, которые выступили в качестве инвесторов, и мы открыли этот бизнес. Это колоссальная работа людей, которые продвигали проект. Сначала мы просто развивались в Интернете, но так вышло, что основная публика пришла из Москвы. Инстаграм мы вели сами, и вся аудитория была живая. Мы сами придумывали концепцию, но, конечно, когда аудитория стала невероятно большой - подключились менеджеры. Сейчас это, скорее, продюсерский центр для танцоров.



- Какова была основная цель проекта?

- Конечно, не только танцы. Мы думали о том, что танцы напрямую влияют на развитие, самооценку женщины, ее самовосприятие. Изначально мы хотели создать новый глоток в отношениях между людьми. А в итоге вывели это на уровень того, что танец служит для раскрытия женщины, это не просто танец перед мужем. Вся команда набралась сама как-то, по знакомым.



- С какими проблемами вы сталкивались, когда развивался проект?

- Так вышло, что мы быстро зашли, понравились людям. Мы за год развились до невероятного масштаба - и просто выгорели. Команда устала и не понимала, что нам делать, как двигаться дальше. Мы делали конкретный упор на темы, ставили цели и двигались к ним и из-за этого потеряли огонь. Сейчас я ушла из проекта, для того чтобы реализоваться самой.

- Нашла ли ты в Тольятти свою нишу для развития и какие проекты ведешь сейчас?

- "I am special" - это живой проект, созданный с любовью для девочек, и придумала его я. Со мной работает Ольга, она в этом проекте как бы отрицательным героем, хотя на самом деле очень добрая. Это проект, в котором обучают: позинг, питание, тренировки... Это телеграмм-канал, где вас ведут тренеры, стилисты, визажисты. Вообще, я еще веду чат для беременных, и там есть семь специалистов, они всегда отвечают, там полная поддержка. Идея родилась во время беременности. Когда все узнали, что я в положении, начали присылать вопросы - "а как, а почему, а что сделать мне, а подскажи..." И я подумала, что многие мамочки не разбираются в сложных моментах беременности и рождения, терминах, а врачи не особо многословны. И я упростила девочкам жизнь.

- Легче или сложнее работать в Тольятти с людьми?

- Везде одинаково, неважно, Тольятти это или Москва. Я считаю, что у нас легкие на подъем люди и нужно просто понимать, о чем с ними говорить. Почему сейчас многие блогеры неинтересны - надоела эта экранная жизнь, все не по-настоящему. А когда ты с ними честно общаешься, говоришь о проблемах, это цепляет.



- Как ты совмещаешь проекты и семейную жизнь?

- Мы обговариваем все заранее, муж мне очень помогает. У нас появилась такая тема, что когда есть ребенок, то это не только про маму. У папы точно такие же обязанности и нужно как-то делегировать.

- Сколько времени уходит на твой бизнес?

- Постоянно, 24/7, муж всегда говорит: "Когда же ты уберешь свой телефон?" А я не уберу никогда.

- Какие качества тебе помогли двигаться вперед?

- Я трудоголик. Я лучше буду работать, и прямо пахать, чем сидеть дома и домохозяйничать. Мне проще заработать деньги и нанять тех, кто умеет убираться. Плюс целеустремленность. И еще желание жить в комфорте, жить жизнью, которой хочется жить.



- Кому ты больше всего благодарна за успех?

- Мужу своему благодарна - за то, что терпел меня. Не давил, а наоборот, принял мои танцы. Единственным его условием было - все танцы с его участием. И он очень полюбился подписчикам.