Кристина Гофман: "Живой проект, созданный с любовью"

Кристина Гофман - популярный хореограф и инстаблогер в Тольятти, самое узнаваемое лицо танцевального проекта "Sense Me Dance", девушка, которая говорит о женщинах и любви к ним, создатель онлайн группы "I am special" для девушек.
- Как началось твое развитие в качестве профессионального танцора?
- Танцами я занималась всю жизнь. Где бы ни работала, все равно возвращалась к ним. У меня хореографическое образование, и с раннего детства я начала учиться. Все началось в Тольятти, я преподавала стрип-пластику и вела семинары с семнадцати лет. А потом начался путь в "Sense Me Dance".
- Как пришла идея создать проект "Sense Me Dance"?
- Просто нашлись люди, которые в меня поверили. Это подруги, которые выступили в качестве инвесторов, и мы открыли этот бизнес. Это колоссальная работа людей, которые продвигали проект. Сначала мы просто развивались в Интернете, но так вышло, что основная публика пришла из Москвы. Инстаграм мы вели сами, и вся аудитория была живая. Мы сами придумывали концепцию, но, конечно, когда аудитория стала невероятно большой - подключились менеджеры. Сейчас это, скорее, продюсерский центр для танцоров.
- Какова была основная цель проекта?
- Конечно, не только танцы. Мы думали о том, что танцы напрямую влияют на развитие, самооценку женщины, ее самовосприятие. Изначально мы хотели создать новый глоток в отношениях между людьми. А в итоге вывели это на уровень того, что танец служит для раскрытия женщины, это не просто танец перед мужем. Вся команда набралась сама как-то, по знакомым.
- С какими проблемами вы сталкивались, когда развивался проект?
- Так вышло, что мы быстро зашли, понравились людям. Мы за год развились до невероятного масштаба - и просто выгорели. Команда устала и не понимала, что нам делать, как двигаться дальше. Мы делали конкретный упор на темы, ставили цели и двигались к ним и из-за этого потеряли огонь. Сейчас я ушла из проекта, для того чтобы реализоваться самой.
- Нашла ли ты в Тольятти свою нишу для развития и какие проекты ведешь сейчас?
- "I am special" - это живой проект, созданный с любовью для девочек, и придумала его я. Со мной работает Ольга, она в этом проекте как бы отрицательным героем, хотя на самом деле очень добрая. Это проект, в котором обучают: позинг, питание, тренировки... Это телеграмм-канал, где вас ведут тренеры, стилисты, визажисты. Вообще, я еще веду чат для беременных, и там есть семь специалистов, они всегда отвечают, там полная поддержка. Идея родилась во время беременности. Когда все узнали, что я в положении, начали присылать вопросы - "а как, а почему, а что сделать мне, а подскажи..." И я подумала, что многие мамочки не разбираются в сложных моментах беременности и рождения, терминах, а врачи не особо многословны. И я упростила девочкам жизнь.
- Легче или сложнее работать в Тольятти с людьми?
- Везде одинаково, неважно, Тольятти это или Москва. Я считаю, что у нас легкие на подъем люди и нужно просто понимать, о чем с ними говорить. Почему сейчас многие блогеры неинтересны - надоела эта экранная жизнь, все не по-настоящему. А когда ты с ними честно общаешься, говоришь о проблемах, это цепляет.
- Как ты совмещаешь проекты и семейную жизнь?
- Мы обговариваем все заранее, муж мне очень помогает. У нас появилась такая тема, что когда есть ребенок, то это не только про маму. У папы точно такие же обязанности и нужно как-то делегировать.
- Сколько времени уходит на твой бизнес?
- Постоянно, 24/7, муж всегда говорит: "Когда же ты уберешь свой телефон?" А я не уберу никогда.
- Какие качества тебе помогли двигаться вперед?
- Я трудоголик. Я лучше буду работать, и прямо пахать, чем сидеть дома и домохозяйничать. Мне проще заработать деньги и нанять тех, кто умеет убираться. Плюс целеустремленность. И еще желание жить в комфорте, жить жизнью, которой хочется жить.
- Кому ты больше всего благодарна за успех?
- Мужу своему благодарна - за то, что терпел меня. Не давил, а наоборот, принял мои танцы. Единственным его условием было - все танцы с его участием. И он очень полюбился подписчикам.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет