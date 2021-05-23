На трассе под Кинелем под колесами легковушки погиб мужчина

В субботу, 22 мая, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 28-летнего водителя автомобиля Lada Priora, ехавшего в 21:40 по автодороге "Самара-Бугуруслан", со стороны Бугуруслана в направлении Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным автоинспекторов, в пути, между 27 и 28 км автодороги он сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают личность погибшего. Ему на вид около 40-45 лет.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!